Выяснилось, что Apple вновь начала использовать в ноутбуках с минимальным объёмом памяти 256 ГБ по два NAND-чипа, вернувшись к показателям MacBook Air и Pro 2020 года с процессором M1.

Американская технологическая компания Apple удивила своих поклонников, объявив о возвращении быстрых SSD накопителей в своих новых ноутбуках MacBook Air и Pro, оснащенных процессором M3. Эта новость стала приятной неожиданностью для пользователей, которые ранее жаловались на медленную работу SSD в моделях с минимальным объемом памяти в 256 гигабайт.

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Первоначально, в моделях MacBook Air и Pro с новым процессором M2, был использован только один чип памяти на 256 Гб, что приводило к снижению скорости записи и чтения данных. Однако теперь, Apple вернулась к использованию двух чипов NAND на 128 Гб, как это было в моделях 2020 года, оснащенных процессором M1. Это решение должно улучшить производительность ноутбуков, обеспечивая более быструю загрузку приложений и файлов.

Такая перемена в стратегии компании была весьма неожиданной, однако она показывает, что Apple прислушивается к своим пользователям и готова вносить изменения в свою продукцию, чтобы удовлетворить их потребности. Надеемся, что это решение Apple станет началом новой эры улучшения качества ноутбуков MacBook Air и Pro.