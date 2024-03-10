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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) активно занимается подготовкой к запуску автоматической межпланетной станции Europa Clipper. Основная цель миссии - исследование спутника Юпитера, Европы, в поисках признаков жизни.
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Согласно предварительным данным, под ледяной коркой Европы скрывается глобальный подлёдный океан, объем которого в два раза превышает объем всех земных океанов. Планируется, что запуск миссии состоится в октябре этого года.
На борту космического корабля будет размещена специальная памятная табличка, содержащая послание для возможного внеземного разума. В послании представлены поэма Ады Лимон, формула Фрэнка Дрейка и портрет астронома Рона Грили, а также имена более 2,6 млн человек, выгравированные на крошечных кремниевых пластинках.
Ожидается, что Europa Clipper предоставит ценные данные о составе океана Европы и его потенциальных условиях для поддержания жизни. Это будет важный шаг в изучении космоса и расширении границ нашего понимания Вселенной.