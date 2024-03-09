В рамках Закона о цифровых рынках (DMA) Apple уже позволяет использовать на iPhone сторонние браузеры, работающие не на движке WebKit, и назначать их браузерами по умолчанию.

Американская технологическая компания Apple объявила о ряде изменений в своих продуктах, которые облегчат переход пользователей из Европейского Союза (ЕС) с iPhone на устройства на базе Android. Изменения вступят в силу в конце 2024 и осенью 2025 годов.

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Одно из ключевых изменений - возможность удаления стандартного браузера Safari с iPhone. В соответствии с Законом о цифровых рынках, Apple уже разрешила использование сторонних браузеров на iPhone, которые работают на движке, отличном от WebKit. Это дает пользователям возможность выбирать другой браузер в качестве основного.

Также в 2025 году Apple представит более удобные инструменты для передачи данных с iOS на Android, что облегчит переход на новое устройство. Подробности о новых инструментах пока не раскрываются, но ожидается, что они сделают процесс переноса данных более простым и удобным.

Эта новость может обрадовать тех, кто хочет перейти на Android, но испытывает трудности с переносом данных. Теперь процесс должен стать значительно проще благодаря усилиям Apple по адаптации своих продуктов для удовлетворения потребностей пользователей ЕС.