Корпорация объявляет о прекращении поддержки Windows Subsystem for Android, магазин приложений Amazon Appstore уже недоступен в Microsoft Store.

В свете этого объявления, пользователям, которые используют Android-приложения на своих компьютерах с Windows, стоит заранее подумать о своих предпочтениях и убедиться, что они выбирают приложения, поддерживаемые в долгосрочной перспективе.

реклама

Microsoft сделала ряд заявлений о том, что Windows Subsystem for Android будет поддерживаться в течение определенного времени, но теперь компания решила прекратить поддержку. Это означает, что пользователи больше не смогут устанавливать и использовать Android-приложения через Windows Subsystem for Android.

Это решение вызывает ряд вопросов. Во-первых, почему Microsoft решила прекратить поддержку? Официального комментария от компании не последовало. Во-вторых, что ждет пользователей, которые уже установили Android-приложения? Смогут ли они продолжать использовать их после 5 марта 2025 года?

Согласно объявлению, пользователи смогут продолжать использовать уже установленные приложения до указанной даты. Однако после этой даты приложения перестанут работать и обновлять их станет невозможно.