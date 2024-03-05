Базовые модели MacBook Air и Pro с чипом M3 получат поддержку двух внешних мониторов, но только при закрытой крышке самого ноутбука.

Базовые модели ноутбуков Apple MacBook Air и MacBook Pro с процессором M3 получили обновление, которое позволяет им использовать два внешних монитора. Однако, эта функция доступна только при закрытой крышке ноутбука. Первый ноутбук, который поддерживает эту функцию - недавно представленный MacBook Air с процессором M3. После него, с обновлением прошивки, эта возможность появится и в модели MacBook Pro 14.

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До этого момента, поддержка работы с несколькими мониторами с разрешением 4K, 6K и 8K была доступна лишь пользователям ноутбуков с моделями Pro, Max и Ultra. Это изменение позволяет сделать технологию доступной для более широкого круга пользователей, в том числе тех, кто не готов тратить большие суммы на покупку профессиональных моделей ноутбуков Apple.

Кроме того, разработчики обещают, что в будущих обновлениях программного обеспечения появится больше функций, связанных с работой с внешними мониторами, что позволит пользователям еще больше расширить возможности своих ноутбуков.