Крупнейший производитель процессоров и видеокарт, компания AMD, признала наличие частотных ограничений в нереференсных моделях видеокарт Radeon RX 7900 XTX, в частности, в версии Green Edition

Крупнейший производитель процессоров и видеокарт, компания AMD, признала наличие частотных ограничений в нереференсных моделях видеокарт Radeon RX 7900 XTX, в частности, в версии Green Edition. Проблема заключается в искусственно заниженных частотах работы графического процессора и видеопамяти, что существенно ограничивает возможности пользователей по разгону видеокарт.

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Изначально предполагалось, что ограничения были введены компанией AMD для того, чтобы Radeon RX 7900 XTX не составляла конкуренцию старшей модели Radeon RX 7900 XT. Однако позже стало ясно, что это всего лишь недоработка, которую компания намерена устранить в ближайшее время.

Владельцы видеокарт серии Radeon RX 7900, включая XTX и XTX Green Edition, смогут воспользоваться новыми настройками, которые позволят им увеличить лимит мощности и частоты работы графических процессоров. Это должно привести к значительному увеличению производительности видеокарт и сделать их более конкурентоспособными на рынке.

AMD уже начала работу над устранением ограничений и обещает в скором времени представить обновленное программное обеспечение, которое позволит пользователям самостоятельно настраивать частоты работы видеокарт.