27 февраля Sony объявила о волне сокращений, которая затронула около 900 сотрудников или ~8% от общего штата команды PlayStation.

Игровая компания Sony Interactive Entertainment объявила о сокращении штата сотрудников, включая внутренние студии, такие как Insomniac Games, Naughty Dog и Firesprite. Последняя студия разрабатывала новую игру в серии Twisted Metal, которая теперь отменена.

27 февраля 2023 года Sony Interactive Entertainment сообщила о сокращении 900 рабочих мест, что составляет около 8% всего персонала PlayStation Studios. Компания объяснила это решение необходимостью пересмотреть свою бизнес-модель.

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Президент PlayStation Studios, Хермен Хюльст, подтвердил, что несколько игр были отменены, включая проект Twisted Metal от студии Firesprite. Он объяснил, что это было сделано в рамках пересмотра работы компании и оценки состояния текущих проектов.

Отмена игры в серии Twisted Metal стала разочарованием для фанатов, ожидавших новую часть франшизы. Однако это решение подчеркивает серьезность ситуации для Sony Interactive Entertainment и ее желание оптимизировать свою деятельность.