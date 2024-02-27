Китайская BOE сейчас готовится заключить крупный контракт с Apple на поставку десятков миллионов дисплеев для iPhone 17 и 17 Plus.

Согласно информации, опубликованной южнокорейским изданием The Elec, компания Apple ведет активные переговоры с китайской компанией BOE о поставке десятков миллионов дисплеев для будущих моделей iPhone, iPhone 17 и iPhone 17 Plus. Эти дисплеи будут поддерживать технологию ProMotion, которая позволяет экрану изменять частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц, что обеспечивает более плавное изображение и позволяет использовать функцию Always-On Display.

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На текущий момент ни один из основных производителей дисплеев, включая BOE, Samsung или LG, не может обеспечить Apple нужное количество высококачественных ProMotion-дисплеев. В связи с этим компания BOE уже начала подготовку к массовому производству новых производственных линий, запуск которых планируется на середину 2024 года.

Тем не менее, похоже, что Apple не намерена отказываться от своих планов по выпуску базовых моделей iPhone 17, поддерживающих ProMotion. Компания планирует разделить заказы на производство таких дисплеев между основными поставщиками и каждый из них будет использовать свою технологию производства.