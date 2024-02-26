Nintendo планирует запуск продаж Switch 2 в марте 2025 года, хотя ранее он был запланирован на конец 2024 года

Японское издание Nikkei Asia сообщает, что выход Nintendo Switch 2, преемника популярной портативной игровой консоли, откладывается как минимум до марта 2025. Изначально предполагалось, что новинка увидит свет в 2024, но теперь источники утверждают, что релиз состоится не ранее указанного срока.

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Nintendo Switch был представлен в 2017 году, и теперь уже прошло восемь лет с момента его выхода на рынок. Новая информация о дате выпуска консоли приходит после ряда предыдущих сообщений о задержке преемника. В частности, об этом же заявляло другое известное издание, Bloomberg.

Таким образом, можно сделать вывод, что информация о выходе новой консоли через год вполне может оказаться верной. Тем не менее, стоит отметить, что в конце текущего года ожидается выход новых версий PlayStation и Xbox, так что игрокам придется подождать еще немного, прежде чем вернуться к любимой игре на новом поколении приставок.

Не стоит забывать и о слухах о новых консолях, которые продолжают циркулировать в игровой индустрии. Несмотря на то, что Nintendo Switch 2 может быть отложена, это не должно помешать игрокам наслаждаться любимыми играми на современных приставках.