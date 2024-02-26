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Японское издание Nikkei Asia сообщает, что выход Nintendo Switch 2, преемника популярной портативной игровой консоли, откладывается как минимум до марта 2025. Изначально предполагалось, что новинка увидит свет в 2024, но теперь источники утверждают, что релиз состоится не ранее указанного срока.
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Nintendo Switch был представлен в 2017 году, и теперь уже прошло восемь лет с момента его выхода на рынок. Новая информация о дате выпуска консоли приходит после ряда предыдущих сообщений о задержке преемника. В частности, об этом же заявляло другое известное издание, Bloomberg.
Таким образом, можно сделать вывод, что информация о выходе новой консоли через год вполне может оказаться верной. Тем не менее, стоит отметить, что в конце текущего года ожидается выход новых версий PlayStation и Xbox, так что игрокам придется подождать еще немного, прежде чем вернуться к любимой игре на новом поколении приставок.
Не стоит забывать и о слухах о новых консолях, которые продолжают циркулировать в игровой индустрии. Несмотря на то, что Nintendo Switch 2 может быть отложена, это не должно помешать игрокам наслаждаться любимыми играми на современных приставках.