На мероприятии в честь открытия MWC 2024 Honor показали свой новый флагман Magic6 Pro для глобального рынка.

С огромным успехом прошел дебют нового смартфона Honor Magic6 Pro на открытии MWC 2024. Этот гаджет был разработан специально для европейского рынка и уже привлек внимание многих пользователей.

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Одной из ключевых особенностей Honor Magic6 Pro является его экран. Это немерцающий 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800x1280 и обновлением в 120 герц. Пиковая яркость экрана составляет 5000 кд/м², что делает его идеальным для использования при любом освещении.

В основе производительности смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Gen3 от Qualcomm. В паре с ним идет 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб внутренней памяти.

Однако главной особенностью смартфона является его аккумулятор. Honor внедрила кремний-углеродную технологию для создания аккумулятора емкостью 5600 мА/ч. Эта технология обеспечивает более длительное время работы устройства и более быструю зарядку.

Камера смартфона также представляет интерес для пользователей. Она состоит из трех модулей: основной модуль с разрешением 50 Мп, ультраширокий модуль с таким же разрешением и перископный модуль на 180 Мп. По данным DxOMark, эта камера является одной из лучших на рынке.

Стоимость Honor Magic6 Pro пока не разглашается, однако ожидается, что он будет доступен для покупки уже в ближайшее время.



