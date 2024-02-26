Компания Motorola представила уникальный прототип смартфона, который может трансформироваться в смарт-часы и обратно.

На выставке Mobile World Congress 2024 компания Motorola представила уникальный прототип смартфона, который может трансформироваться в смарт-часы и обратно.

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Новый смартфон-браслет имеет корпус, обшитый тканью, который крепится к ремешку с помощью магнитов. При необходимости пользователь может легко отстегнуть корпус, чтобы использовать смартфон в полноценном режиме.

Цена и дата выпуска устройства пока не объявлены.

Идея сочетания смартфона и смарт-часов в одном устройстве вызывает интерес и может быть удобной для пользователей, которые хотят иметь универсальный гаджет. Однако, пока неясно, насколько удобным и практичным окажется такое устройство в использовании.

Стоит отметить, что это лишь прототип, и окончательный дизайн и функциональность могут отличаться от представленного образца.