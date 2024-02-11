Проблема с настройкой экспозиции в телефонах Google Pixel 8 вызывает возмущение пользователей

В телефонах Google серии Pixel 8 обнаружена новая ошибка, которая вызвала беспокойство среди пользователей. Проблема, связанная с функцией настройки экспозиции камеры, ставит пользователей в тупик, поскольку попытки корректировки недо- или переэкспонированных сцен не дают результатов.

Эта проблема, впервые замеченная на Reddit, а затем и в Google Issue Tracker, кажется, является распространенной для многих пользователей Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Интересно, что ошибка влияет только на настройку камеры 1x, в то время как другие настройки, такие как 0,5x, 2x и цифровой зум, корректно корректируют экспозицию.Один из пользователей, надеясь на решение проблемы, отправил сообщение об ошибке на Google Issue Tracker. Однако на следующий день сотрудник Google быстро изменил статус ошибки на “не будет исправлена”.

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Сотрудник объяснил, что Issue Tracker предназначен для разработчиков Android с открытым исходным кодом, и направил пользователей на страницы помощи Android и Pixel. К сожалению, Google до сих пор не представила решения этой проблемы.Эта ошибка особенно разочаровывает, учитывая, что автоматическая настройка экспозиции является стандартной функцией почти каждого смартфона в 2024 году. Эта функция позволяет камере автоматически настраивать фокус и экспозицию. Однако иногда эти первоначальные настройки могут оказаться недостаточными, особенно в сценах с резким контрастом светлых и темных участков. В таких случаях пользователи могут вручную нажать на слишком яркую или темную часть фотографии, чтобы настроить экспозицию. Однако на телефонах Pixel 8, использующих опцию 1x zoom, нажатие на видоискатель не дает никакого эффекта.

Эта ошибка, которая не позволяет вручную настраивать экспозицию в приложении Pixel Camera, лишает пользователей возможности корректировать освещение на своих снимках. Это не первый случай, когда сообщество Pixel сталкивается с проблемными ошибками, так как ранее Google с трудом находила постоянные решения для критических ошибок в системе хранения данных. Пока Google не представила исправления, остается неизвестным, когда пользователи Pixel 8 смогут эффективно настраивать экспозицию камер своих телефонов.