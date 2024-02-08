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Greg_Novo
Продажи MacBook в России увеличились на 20 % в 2023 году
Общие продажи ноутбуков выросли примерно на 10%

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Несмотря на то, что Apple прекратила официальные продажи своей техники в России, спрос на ноутбуки компании продолжает расти. Продажи моделей MacBook Air и Pro показали увеличение на 20% в этом году, а их доля на российском рынке достигла 6%.

Основными причинами роста популярности MacBook стали новые модели на базе процессора M3, предлагающие высокую производительность и экономичность. Также, пользователи Apple предпочитают обновлять свои устройства в рамках бренда, а ретейлеры обеспечивают доступность и конкурентоспособность цены на продукцию.

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Тем не менее, некоторые конкуренты Apple, покинувшие рынок России, смогли увеличить свою долю за счет растущего спроса на игровые и мощные модели ноутбуков. Так, продажи ноутбуков таких брендов, как MSI, Asus и Dell, показали рост, в то время как Lenovo, Acer и HP теряют свои позиции.

«М.Видео-Эльдорадо» отмечают, что продажи ноутбуков Apple сохранили свои позиции на рынке, а в МТС и «Холодильник.ру» подтверждают рост продаж MacBook.

#apple #asus #dell #macbook
Источник: rozetked.me
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