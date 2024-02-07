Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и оснащено 50-мегапиксельной основной камерой

Исполнительный директор Realme Europe Фрэнсис Вонг поделился загадочным изображением своего прозрачного смартфона 12 Pro+, который он уже неделю тестировал. В своем сообщении в социальных сетях Фрэнсис спросил своих подписчиков, где этот смартфон будет лучше всего представлен.



К сожалению, Вонг не поделился никакими другими деталями о 12 Pro+, кроме того, что устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и оснащено 50-мегапиксельной основной камерой. Тем не менее, поклонники и технические эксперты с нетерпением ожидают дополнительной информации.



Вонг также упомянул, что 12 Pro+ будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 5000 мА*ч батареей с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, а также 64-мегапиксельным перископическим объективом с 3-кратным оптическим увеличением и 8-мегапиксельным широкоугольным объективом.



Стартовая цена прозрачного 12 Pro+ составляет 29 999 индийских рупий (около 32,900 рублей), но пока неизвестно, будет ли она такой же для других рынков.



Таким образом, Realme продолжает удивлять своих поклонников инновационными продуктами, такими как прозрачный 12 Pro+, что делает его одним из ожидаемых смартфонов 2023 года.