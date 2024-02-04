Модели смартфонов OnePlus в Китае получают обновление ColorOS, которое добавляет три генеративные функции искусственного интеллекта

Внедрение функций генеративного искусственного интеллекта в мобильных устройствах уже стало нормой, и такие бренды, как Google, а с недавнего времени и Samsung, присоединились к данному тренду. Однако компания OnePlus пошла в другом направлении, поскольку в день старта продаж модели OnePlus 12, смартфон не имел возможностей, связанных с искусственным интеллектом.

Ситуация изменилась: OnePlus 11 и OnePlus 12 в Китае получили поддержку ИИ благодаря последнему обновлению ColorOS.

реклама

Всего будет три новые функции, в том числе AI Summarizer, который автоматически генерирует сводку телефонных звонков. По словам OnePlus, ИИ будет собирать такие данные, как местоположение, время/дата, другую ключевую информацию.

Второй функцией является инструмент редактирования изображений ( AIGC Remover), который позволяет удалять объекты и людей с фотографий. Это чем-то похоже на то, что предлагают модели Pixel 8 и Galaxy S24, хотя в сводке изменений упоминается только возможность удалять объекты с фотографий, без возможности редактирования видео.

Последним из трех нововведений, появившихся в OnePlus 12 и его предшественнике, является выжимка информации из статей, которую можно будет создать одним касанием. Хотя ни одна из этих функций ИИ не является такой продвинутым, как те, которые имеются в моделях Google и Samsung, это хорошая новость для владельцев OnePlus, которые считают, что компания опоздала с внедрением ИИ.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Неизвестно, намерена ли OnePlus внедрить функции генеративного искусственного интеллекта в глобальные версии своих флагманов, которые работают на OxygenOS, а не на ColorOS. Сам производитель всегда хотел реализовать генеративный искусственный интеллект на своих флагманах, но не смог из-за старта продаж OnePlus 12 в начале декабря в Китае.