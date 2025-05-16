MSI анонсировала два геймерских монитора с матрицами QD-OLED и рекордной частотой обновления 500 Гц. Новинки получили интеллектуальные функции и защиту от выгорания.

Компания MSI раскрыла детали двух новейших моделей игровых мониторов: MPG 271QR QD-OLED X50 и MAG 272QP QD-OLED X50. Обе модели получили 27-дюймовые панели на базе технологии QD-OLED с разрешением 2560×1440 пикселей (QHD) и поддержкой частоты обновления до 500 Гц, что ставит их в один ряд с самыми производительными решениями на рынке.

Инновационная QD-OLED-матрица обеспечивает время отклика в 0,03 мс, высокую контрастность и насыщенность цвета. Оба устройства сертифицированы по стандарту DisplayHDR True Black 500, что гарантирует глубокий чёрный цвет и стабильную яркость при отображении HDR-контента. Также подтверждена поддержка стандарта ClearMR 21,000, указывающего на высокую чёткость динамичных сцен.

MPG 271QR выделяется встроенным ИИ-модулем с системой AI Care, включающей постоянно работающий сенсор, отслеживающий наличие пользователя перед экраном. При отсутствии зрителя монитор автоматически снижает яркость или переходит в режим ожидания, снижая нагрузку на панель и продлевая срок её службы.

MSI обещает, что новые модели обеспечат плавное изображение, высокую детализацию и точную цветопередачу — как в соревновательных играх, так и при просмотре мультимедиа. Подробности о старте продаж и цене компания сообщит позже.