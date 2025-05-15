Упоминания будущих поколений GPU от Intel и AMD появились в утечках — обе компании готовятся к борьбе в high-end сегменте.

Хотя линейки Arc Battlemage от Intel и Radeon RX 9000 от AMD ещё официально не завершены, в сети уже появились следы новых поколений графических архитектур. Согласно свежим утечкам от инсайдеров @x86deadandback и @Kepler_L2, обе компании работают над долгосрочными проектами, включая архитектуры Intel Xe3 Celestial, Xe4 Druid и AMD GFX13, предположительно относящуюся к UDNA — будущей эволюции RDNA.

Для Intel обнаруженные упоминания Xe3 и Xe4 важны не только как подтверждение существования новых GPU, но и как знак, что компания не собирается отказываться от дискретной графики. Напомним, слухи о возможной отмене линейки Arc ходят регулярно, но такие документы указывают, что работа продолжается.

AMD же, согласно утечке, готовит архитектуру GFX13, которая может лечь в основу Navi 5. Это потенциальный переход к UDNA — унифицированной архитектуре, которая объединяет игровые возможности RDNA и вычислительный потенциал CDNA в одном гибриде GPGPU. AMD уже предпринимала похожую попытку во времена GCN, но теперь рассчитывает на более успешную реализацию.

Среди изменений, замеченных в коде будущих чипов AMD, фигурирует новая функция ENABLE_WAVEGROUP, предположительно предназначенная для упорядочивания работы потоков и уменьшения дивергенции при выполнении задач — важное новшество для повышения эффективности GPGPU.