Новая мобильная видеокарта GeForce RTX 5090 от Nvidia показала минимальное преимущество над RTX 4090 в сравнительном тесте, проведённом популярным YouTube-каналом Jarrod’s Tech. Несмотря на более современную архитектуру и поддержку DLSS 4, прирост производительности оказался в пределах статистической погрешности.
На тестировании использовались два почти идентичных ноутбука XMG Neo 16: один с RTX 4090 и процессором Core i9-14900HX, другой — с RTX 5090 и новым Core Ultra 9 275HX. Разница в Cinebench 2024 по одноядерной производительности оказалась незначительной, а многопоточная — не сыграла ключевой роли в играх. В 25 протестированных тайтлах при 4K-разрешении RTX 5090 оказалась быстрее всего на 3,24%, а при QHD и FHD — преимущество снизилось до 0,5–0,6%.
Более того, в некоторых играх, например, Red Dead Redemption 2, RTX 5090 оказалась на 13–24% медленнее, что, по мнению автора теста, может быть связано с ограничением по энергопотреблению: несмотря на заявленные 175 Вт, карта в реальности потребляла лишь 160 Вт.
Единственным реальным преимуществом RTX 5090 остаётся полная поддержка DLSS 4 с Multi Frame Generation, которая позволяет выжимать больше FPS там, где технология поддерживается. Однако таких игр всё ещё немного, и это не решает проблемы скромного прироста по «железу».
Эксперты призывают дождаться независимых сравнений от других изданий, но первые результаты явно указывают на сомнительную целесообразность апгрейда с RTX 4090 на 5090 в сегменте ноутбуков.