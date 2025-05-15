В ходе сравнительного тестирования, проведённого на популярном YouTube-канале Jarrod’s Tech, новая мобильная видеокарта GeForce RTX 5090 от Nvidia продемонстрировала лишь незначительное превосходство над RTX 4090.

Новая мобильная видеокарта GeForce RTX 5090 от Nvidia показала минимальное преимущество над RTX 4090 в сравнительном тесте, проведённом популярным YouTube-каналом Jarrod’s Tech. Несмотря на более современную архитектуру и поддержку DLSS 4, прирост производительности оказался в пределах статистической погрешности.

На тестировании использовались два почти идентичных ноутбука XMG Neo 16: один с RTX 4090 и процессором Core i9-14900HX, другой — с RTX 5090 и новым Core Ultra 9 275HX. Разница в Cinebench 2024 по одноядерной производительности оказалась незначительной, а многопоточная — не сыграла ключевой роли в играх. В 25 протестированных тайтлах при 4K-разрешении RTX 5090 оказалась быстрее всего на 3,24%, а при QHD и FHD — преимущество снизилось до 0,5–0,6%.

Более того, в некоторых играх, например, Red Dead Redemption 2, RTX 5090 оказалась на 13–24% медленнее, что, по мнению автора теста, может быть связано с ограничением по энергопотреблению: несмотря на заявленные 175 Вт, карта в реальности потребляла лишь 160 Вт.

Единственным реальным преимуществом RTX 5090 остаётся полная поддержка DLSS 4 с Multi Frame Generation, которая позволяет выжимать больше FPS там, где технология поддерживается. Однако таких игр всё ещё немного, и это не решает проблемы скромного прироста по «железу».

Эксперты призывают дождаться независимых сравнений от других изданий, но первые результаты явно указывают на сомнительную целесообразность апгрейда с RTX 4090 на 5090 в сегменте ноутбуков.