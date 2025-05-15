ОАК представила уникальный беспилотник С-76 — разработку «ОКБ Сухого». Новый БПЛА уже прошёл первые испытания и предназначен для работы в самых труднодоступных районах России.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) впервые представила вживую свою новую разработку — беспилотник С-76 с возможностью вертикального взлёта и посадки. Показ прошёл на Международной выставке вертолётной техники и БПЛА в Москве.

С-76 — это полностью автономный летательный аппарат, который не требует аэродромной инфраструктуры и может работать в самых сложных условиях. Беспилотник создавался в «ОКБ Сухого» и уже успешно прошёл первую серию лётных экспериментов. Испытания подтвердили его способность выполнять вертикальный взлёт, зависание в воздухе и мягкую посадку.

Модель рассчитана на выполнение транспортных, поисковых и исследовательских задач. По задумке разработчиков, С-76 будет востребован как в государственном, так и в коммерческом секторе. Он способен доставлять грузы, проводить мониторинг или оказывать поддержку в регионах, где обычная авиация бессильна из-за отсутствия инфраструктуры.

Проект С-76 — один из шагов в сторону создания мобильных беспилотных решений нового поколения. В перспективе — расширение функций и масштабирование производства.