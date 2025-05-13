Собранный из обломков штурмовик Ил-2 будет выставлен в новой галерее музея авиации близ Вашингтона.

Один из символов советской авиации времён Второй мировой — штурмовик Ил-2 — неожиданно стал частью экспозиции американского музея. Обнаруженный и восстановленный экземпляр будет выставлен в новой галерее, которую готовят к открытию в пригороде Вашингтона. При этом происхождение самолёта остаётся туманным — ни российские, ни зарубежные источники не сообщают, как именно военная реликвия оказалась за океаном.

Самолёт представят в Центре имени Стивена Удвара-Хейзи — одном из филиалов Национального музея авиации и космонавтики США. Экспозиция, посвящённая воздушным боям Второй мировой, должна открыться в 2026 году. Ил-2 займёт в ней особое место — как редкий образец восточного фронта, попавший в руки американских реставраторов.

Известно лишь, что для восстановления использовались обломки нескольких разбившихся машин. Один из обломков, судя по сохранившимся меткам, принадлежал штурмовику, построенному в 1943 году и сбитому под Ленинградом в марте 1944 года. Имена экипажа тоже известны: пилотом был лейтенант Иван Андреев, стрелком — сержант Гончаров. Их дальнейшая судьба остаётся неизвестной.

Ни официальные российские музеи, ни частные коллекционеры пока не подтвердили передачу или продажу фрагментов Ил-2 за границу. Остаётся неясным, как самолёт оказался в распоряжении американского музея, — но его присутствие в грядущей выставке уже вызвало интерес у авиационных историков по обе стороны Атлантики.