Электрокар «Атом» успешно прошёл первый краш-тест: проверили фронтальные и боковые удары, защиту пассажиров и стойкость кузова. Впереди ещё два этапа испытаний.

Российский электромобиль «Атом» успешно прошёл первый этап полномасштабных краш-испытаний. Проверке подверглись как предсерийные автомобили, так и отдельные кузовные элементы. По словам разработчиков, результаты подтвердили базовую прочность конструкции и задел на дальнейшее повышение уровня пассивной безопасности.

Тест включал серию ударов по международным стандартам CNCAP: фронтальное столкновение с жёстким барьером, удар с неполным перекрытием с деформируемым объектом, боковые удары и тест на столкновение со столбом. Один из наиболее жёстких сценариев — встречный удар на совокупной скорости 100 км/ч — электрокар прошёл с допустимыми показателями нагрузки на водителя и пассажиров.

В ходе анализа инженеры выявили ряд отклонений, которые планируется устранить до второго этапа. В частности, будут усилены фронтальные зоны поглощения удара и переработана система удержания пассажиров. В дальнейшем испытания будут расширены: «Атом» проверят на устойчивость к опрокидыванию, ложные срабатывания подушек безопасности и поведение при продольных ударах.

Для «Атома» краш-тесты — не просто формальность, а ключевой этап на пути к запуску серийного производства. Финальные тесты пройдут уже на полностью готовых моделях. По мнению наблюдателей, такой подход приближает проект к мировым стандартам, и по уровню тестирования он уже сейчас идёт вровень с международными брендами.