Карта «Мир» теперь работает в Иране — россияне могут оплачивать покупки и через Mir Pay. Расчёты доступны в торговых точках, поддерживающих Shetab и Shaparak.

Российская платёжная система «Мир» начала полноценную работу на территории Ирана. Как сообщили в Центробанке страны, завершился второй этап интеграции с национальной системой Shetab. Теперь россияне могут расплачиваться картами и смартфонами с Mir Pay в ряде торговых точек, включая повседневные покупки и бесконтактные платежи.

Особенность новой системы — поддержка NFC-платежей через терминалы Shaparak. Мелкие траты проходят без необходимости ввода ПИН-кода, а для крупных операций требуется стандартная аутентификация. Оплата возможна как физической картой, так и через Android-устройства с установленным приложением Mir Pay. Покупки доступны в выбранных магазинах, которые уже подключились к новой системе.

Сотрудничество между странами в области платёжных решений началось в апреле 2024 года с тестового этапа. А к ноябрю система «Мир» была официально интегрирована в инфраструктуру Shetab. Теперь взаимодействие выходит на следующий уровень — с расширением количества терминалов и дальнейшим масштабированием по стране.

Иран — не единственная страна, подключающаяся к «Миру». Переговоры идут и с Венесуэлой, где карты уже принимаются в тысячах торговых точек. Следующим шагом может стать выпуск карт местными банками, что позволит развить расчёты с российскими туристами и бизнесом без привязки к западным платёжным системам.