Обновлённый белорусский комплекс «Антидрон» получил картечные заряды для перехвата БПЛА и ударные дроны-камикадзе.

Белорусские разработчики вооружений представили усовершенствованную версию мобильного комплекса «Антидрон», способного не только перехватывать вражеские беспилотники, но и поражать наземные цели. Судя по опубликованным кадрам, система оснащается специальными дронами, которые при необходимости могут выполнять функции баражирующего боеприпаса — фактически превращаясь в ударный БПЛА-камикадзе.

Для работы по воздушным целям используется блок ближней защиты «Праща-100Л» — он содержит шесть зарядов с картечью, рассчитанных на дистанцию до 100 метров. Это позволяет эффективно устранять беспилотники на подлёте, особенно в условиях малых высот и высокой плотности атак. Такая мера рассчитана на перехват дронов-камикадзе и FPV-аппаратов.

Обнаружение целей обеспечивается с помощью многофункциональной оптико-электронной системы. Она работает в пассивном режиме, не излучая сигналы и не демаскируя комплекс во время наведения — это особенно важно при использовании в прифронтовой зоне, где каждое включение радара может выдать позицию.

Ожидается, что новая версия «Антидрона» будет официально представлена на выставке вооружений MILEX-2025, которая пройдёт в Минске с 21 по 24 мая.