Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Белорусский комплекс «Антидрон» получил перехватчики с картечью и функцию удара по наземным целям
Обновлённый белорусский комплекс «Антидрон» получил картечные заряды для перехвата БПЛА и ударные дроны-камикадзе.

Белорусские разработчики вооружений представили усовершенствованную версию мобильного комплекса «Антидрон», способного не только перехватывать вражеские беспилотники, но и поражать наземные цели. Судя по опубликованным кадрам, система оснащается специальными дронами, которые при необходимости могут выполнять функции баражирующего боеприпаса — фактически превращаясь в ударный БПЛА-камикадзе.

Для работы по воздушным целям используется блок ближней защиты «Праща-100Л» — он содержит шесть зарядов с картечью, рассчитанных на дистанцию до 100 метров. Это позволяет эффективно устранять беспилотники на подлёте, особенно в условиях малых высот и высокой плотности атак. Такая мера рассчитана на перехват дронов-камикадзе и FPV-аппаратов.

Обнаружение целей обеспечивается с помощью многофункциональной оптико-электронной системы. Она работает в пассивном режиме, не излучая сигналы и не демаскируя комплекс во время наведения — это особенно важно при использовании в прифронтовой зоне, где каждое включение радара может выдать позицию.

Ожидается, что новая версия «Антидрона» будет официально представлена на выставке вооружений MILEX-2025, которая пройдёт в Минске с 21 по 24 мая.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #антидроновая защита #антидрон #антидронная защита #антидроновый комплекс
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили проект строительства подводного Трансормузского тоннеля
16
Китайский инженер-любитель установил мировой рекорд скорости для микродронов — 340,78 км/ч
1
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
3
Half-Life 2 RTX запущен в сочетании Geforce RTX 5090 и ЭЛТ-монитора
6
Tekken 8 анонсировала второй сезон с новыми персонажами и коллаборациями
+
Path of Exile 2 готовит масштабное обновление игры
+
В сети появились сведения о новом смартфоне Sony Xperia
+
Китайский алгоритм для FPV-дронов превосходит профессиональных пилотов
+
Doom The Dark Ages демонстрирует приемлемую производительность на Steam Deck
+
Blackview представляет флагманский смартфон BL7000 с ИИ и защитой по стандарту MIL‑STD‑810H
+
Из-за нестабильного подводного разлома ряду территорий США грозят землетрясение и цунами
3
Star Wars The Old Republic готовит крупное обновление Dynamic Worlds
+
Casio и Hender Scheme готовят новую коллаборацию часов G-Shock
+
Генерация кадров на уровне драйвера NVIDIA Smooth Motion заработала с графическим API Vulkan
+
В XDA рассказали о 6 популярных мифах о графике и производительности в видеоиграх
1
Samsung Galaxy Z Fold7 будет выпущен как менее компактный складной Android-смартфон
1
Китай создал сверхточную модель океана LICOMK++ вопреки санкциям США
+
Xiaomi представила робот-пылесос Mijia M40S с мощностью всасывания 23 000 Па
2
Gearbox рассматривает возможность установить цену Borderlands 4 в 80 долларов
+
Huawei представила MateBook Pro на собственных процессорах и HarmonyOS
1

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
108
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
13
"Громовержцы": очередная поделка от Марвел с попыткой перезапуска франшизы
8
Итоги гоночного уик-энда 10-11 мая
1
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
28
Новая уязвимость BadWDSD для PlayStation 3 меняет взгляд на золотое поколение видеоигр
5
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
7
12 простых и проверенных временем способов продлить жизнь игровой видеокарте в 2025 году
3
Surfshark: популярные браузеры слишком активны в сборе персональных данных
10
Когда Microsoft снизит цены на консоли и игры Xbox, если пошлины уже отменили
4

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
19:28
Ну значит, надо производительность карт повышать, а не странные костыли изобретать. Очевидно, для 4к время не пришло, раз нет железа, которое его тянет. Уплавнялкам для ТВ сто лет в обед, и что-то ник...
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
valderm
19:26
по отношению цена/качество самая адекватная карта с 12 Гб видеопамяти R7700 XT
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
REY_B_
19:26
А деньги всё равно даст. Сам Израиль свои войны вести не может. Сами события развивались что сначала экономика впала в ступор, затем народ потребовал снести Нэтаньяху, после чего тот начал войну в Газ...
FT: Трамп недоволен действиями Нетаньяху и исключает Израиль из сделок на Ближнем Востоке
Робин Гудеичь
19:25
Чё вас так корёжит? Бабаян и Эльбрусы в мир вывел, работал директором по архитектуре в Intel. И похоже собрался создать свой Магнум опус. На это можно только пожелать УСПЕХА.
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
Александр Игнатьев
19:19
Rpcs3 на платформе за 15тыр бегает с 60+ кадрами практически во всём. R5 8400+плата. Видюхи пробовал 1080ти за 12тыр, 3070м за 13 тыр , 6800xt за 20тыр глючную со сниженными частотами, 5700xt за 9тыр,...
Новая уязвимость BadWDSD для PlayStation 3 меняет взгляд на золотое поколение видеоигр
Китя.
19:13
В 4К натив нет карт которые вытянут. Прям как маленький. Еще игра Сайлент Хилл 2 в 4К натив также не игра бельно. Только с мылом играть.
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
ultrauma
19:11
Ага ...Intel и АМД делают процессоры 55 лет а наши русские решили их догнать и обогнать пусть даже за 10 лет своей работы? В то время как мы освоим 4 нм процессоры там уже будут 0,35 нм процессо...
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
Dark_Cloud
19:11
Что значит такого нет? вон же, прямо на скрине. Такое есть. Такое есть везде при включении генераторов. Просто не всегда заметно, но есть всегда. Я тебе такие скрины вагонами клепать могу. Именно поэт...
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Скoтoфeрмa 2025
18:56
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Китя.
18:55
У тебя карта 6600 за 5р. а на более мощную карту денег нет. Вот и выдумал миф что карты зеленые плохие. а я то знаю проверял. Представляю если ты купил 5090. Всех тут унижал.
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем