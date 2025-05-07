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Mirakl
AMD представила Radeon RX 9070 GRE с производительностью на уровне RTX 5070
AMD выпустила видеокарту Radeon RX 9070 GRE, доступную только в Китае. По производительности она сопоставима с RTX 5070, но вызывает споры из-за стоимости.

На китайском рынке появилась новая видеокарта AMD — Radeon RX 9070 GRE. Модель оснащена 12 ГБ видеопамяти и уже протестирована рядом местных изданий. Основной вывод: по производительности карта почти на равных конкурирует с GeForce RTX 5070, особенно при разрешении 1440p и ниже.

По данным сайта 163.com, в 15 популярных играх RX 9070 GRE показала практически идентичные результаты с RTX 5070 — разница составила всего 1% на 1440p. При переходе на Full HD отставание карты Nvidia становится ещё меньше. Но в 4K всё же преимущество остаётся за "зелёными" — до 5% в некоторых случаях.

В сравнении с предыдущей моделью RX 7900 GRE разница оказалась минимальной: сайт Carbon Based Technology зафиксировал всего 0.8% прироста, несмотря на официальные заявления AMD о 6%. В то же время RX 9070 GRE уверенно обходит RTX 5060 Ti 16 ГБ, несмотря на меньший объём памяти — преимущество достигает 30% в отдельных играх.

Под нагрузкой карта показала 51°C и потребление на уровне 229 Вт, что укладывается в комфортный диапазон. Однако цена вызывает споры — рекомендованная стоимость составляет 4 199 юаней (примерно $576), что выше, чем у более быстрой RX 9070, которую анонсировали за $549. Пока RX 9070 GRE доступна только в Китае, и перспективы глобального релиза не озвучены.

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#новости #видеокарты
Источник: club386.com
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