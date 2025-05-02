На отечественном авиалайнере МС-21 появилась полностью новая электроэнергетическая система, способная к самодиагностике и автоматическому переключению при сбоях

Главный конструктор проекта МС-21 Виталий Нарышкин сообщил о внедрении уникальной отечественной системы электроснабжения, которой раньше не было ни на одном российском самолёте. Новая разработка стала частью комплексного курса на импортозамещение: система полностью цифровая, компактнее прежних решений в два раза и легче на 50%. Вместо классических релейных блоков используется современная вычислительная архитектура.

Особенность новой схемы — в её «интеллекте»: при отказе одного из элементов она способна перестроить цепи питания и продолжить работу без вмешательства экипажа. Дополнительно система выполняет самодиагностику, определяя возможные сбои ещё в полёте, что упрощает последующее техобслуживание на земле.

Нарышкин отметил, что подобные технологии применяются лишь в самых современных зарубежных авиалайнерах, а для российских гражданских машин это абсолютная новинка. Во время тестового полёта с новой начинкой пилоты не зафиксировали ни одного сбоя, включая работу всей радиоэлектроники.

МС-21 — флагманский проект ОАК (входит в Ростех), где основная ставка делается на снижение зависимости от иностранных компонентов. Самолёт уже комплектуется российскими двигателями ПД-14, а в ближайшее время планируется полная локализация всех ключевых систем.