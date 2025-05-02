Проект «Архангел» представил дрон-перехватчик с экстремальной скоростью — беспилотник рассчитан на уничтожение морских катеров-камикадзе и проходит интеграцию для работы в Чёрном море

В России разработан новый тип боевого беспилотника — дрон-перехватчик, способный развивать скорость до 345 км/ч. Об этом сообщил руководитель проекта «Архангел» Михаил Филиппов. Новинка рассчитана на перехват морских беспилотных катеров, включая так называемые БЭК-камикадзе, и в настоящее время проходит интеграцию в морские оборонные системы в акватории Черного моря.

По словам разработчиков, в ходе испытаний дрон показал устойчивую скорость, вдвое превышающую показатели большинства морских беспилотников. «Это управляемая пуля», — отметил Филиппов, добавив, что ни один катер, даже в коммерческом исполнении, не способен уйти от такой скорости.

Устройство разрабатывается как часть многоуровневой системы обороны, где скорость является ключевым фактором для успешного перехвата. Ранее проект «Архангел» уже упоминался в контексте военных разработок двойного назначения. Новый дрон может стать эффективным средством борьбы с морскими беспилотными летательными аппаратами, которые активно используются в современных конфликтах.