Honor будет обновлять смартфоны серии Magic в течение семи лет

На MWC 2025 компания Honor сделала важное заявление: начиная с Honor Magic7 Pro, все устройства флагманской серии Magic будут получать обновления Android и системы безопасности на протяжении семи лет. Это ставит Honor в число немногих производителей, предлагающих настолько долгосрочную поддержку программного обеспечения, что обеспечит пользователям стабильную работу гаджетов и доступ к новейшим функциям.

Это решение стало частью масштабной инициативы Honor Alpha, направленной на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и построение умной экосистемы. Как отметил генеральный директор компании Джеймс Ли, продление поддержки продиктовано желанием сделать устройства более долговечными и надежными, соответствуя ожиданиям пользователей. Семилетний цикл обновлений распространяется не только на стандартные модели, но и на складные смартфоны бренда.

Кроме удобства для владельцев, такая политика Honor поможет сократить количество электронных отходов. Долгая поддержка программного обеспечения означает, что пользователям не придется менять смартфоны каждые несколько лет только ради обновлений. Кроме того, устройства будут оставаться актуальными благодаря регулярному внедрению новых технологий ИИ и повышенному уровню безопасности.



