Mozilla исправляет спорные условия использования Firefox после критики пользователей

Mozilla пересмотрела новые условия использования браузера Firefox, представленные 27 февраля 2025 года, после негативной реакции пользователей. Причиной стали формулировки, которые, по мнению многих, давали компании чрезмерные права на пользовательские данные. Теперь Mozilla уточнила условия, подчеркнув, что ее цель — обеспечить корректную работу Firefox, а не получить контроль над данными пользователей.

Ранее в документации значилось, что, загружая или вводя информацию через Firefox, пользователь передает Mozilla неисключительное, безвозмездное, всемирное право на использование этих данных. После волны критики этот пункт был удален. Теперь в условиях четко указано, что Mozilla получает лишь те права, которые необходимы для работы браузера, а пользовательские данные остаются под контролем самого пользователя.

Еще один важный момент связан с отказом Mozilla от категоричного заявления «Мы никогда не продаем ваши данные». Компания объяснила это тем, что в разных странах определение «продажа данных» трактуется по-разному и постоянно меняется. Тем не менее, Mozilla подчеркивает, что не передает персональные данные третьим сторонам без согласия пользователей и работает только с анонимной или агрегированной информацией, необходимой для поддержания коммерческой устойчивости Firefox.

Mozilla прислушивается к мнению пользователей и стремится сохранять репутацию браузера, ориентированного на конфиденциальность. Однако остается вопрос: будет ли этого достаточно, чтобы вернуть доверие аудитории, обеспокоенной безопасностью личных данных в интернете?