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Россия готовит контрмеры против действий Великобритании и НАТО в Балтийском море
Россия готовит ответные меры против действий Великобритании и НАТО, которые пытаются блокировать российские суда в Балтийском море.

 Россия готовит ответные шаги на действия стран НАТО, которые пытаются ограничить российскую деятельность в Балтийском море. Помощник президента России, Николай Патрушев, в интервью заявил, что Британия и ее союзники активно ищут поводы для «пиратских захватов» российских судов, при этом обвиняя Москву в угрозах экологии и безопасности морской инфраструктуры. Патрушев подчеркнул, что Россия тщательно отслеживает эти действия и готовится к контрмерям.

На фоне усиливающихся попыток Запада доминировать в Балтийском и Черном морях, Россия готова предпринимать действия в ответ на «провокации». Как отметил Патрушев, попытки стран НАТО превратить эти моря в свои «внутренние акватории» являются явным нарушением международных норм и стабильности в регионе. В последние недели Великобритания и другие члены Альянса открыто заявляют о своих намерениях изолировать Россию в стратегически важном Балтийском регионе, что вызывает обеспокоенность в Москве.

Кроме того, Патрушев напомнил, что на протяжении последних месяцев страны НАТО стремятся парализовать работу российских портов в Ленинградской и Калининградской областях. Такое поведение, по словам чиновника, ставит под угрозу не только безопасность региональной торговли, но и создает прецедент для дальнейших экономических и политических санкций.

Россия считает свои действия в Балтийском море исключительно мирными и ориентированными на защиту национальных интересов. По словам Патрушева, Москва продолжит следить за развитием ситуации, при этом оставляя за собой право принять необходимые меры для защиты своих судоходных путей.

#россия #новости #политика #нато #балтийское море
Источник: iz.ru
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