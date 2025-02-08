Криптобиржа Deribit решила прекратить работать с российскими клиентами. Доступ им будет закрыт через несколько дней.

Криптобиржа Deribit объявила о прекращении работы с россиянами из-за санкций Евросоюза. С 17 февраля 2025 года пользователям из России запретят открывать новые позиции, а с 29 марта останется лишь возможность вывода средств. В этот же день биржа принудительно закроет все открытые сделки.

Под ограничения попадут как частные клиенты, так и российские компании. Единственное исключение – граждане России, проживающие в ЕС или имеющие гражданство стран Европейской экономической зоны. При этом российский рынок никогда не был для Deribit ключевым: его доля среди клиентов биржи в 2024 году составила всего 8%.

Запреты на обслуживание россиян в криптоиндустрии стали нормой. До Deribit подобные шаги предпринимали Binance и ее преемник CommEX, а ранее доступ к своим сервисам ограничили десятки международных платформ. Однако полный запрет вывода средств Deribit пока не анонсировала – россиянам дали время для вывода активов.

Несмотря на санкционные барьеры, спрос на цифровые активы среди россиян остается высоким, что может привести к усилению роли локальных и азиатских криптобирж.