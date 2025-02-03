В России начали клинические испытания нового препарата для лечения миодистрофии Дюшенна — редкого генетического заболевания.

Компания «Генериум» в сотрудничестве с университетом «Сириус» начала клинические испытания нового препарата для лечения миодистрофии Дюшенна — редкого генетического заболевания, которое вызывает прогрессирующую мышечную слабость, в основном у мальчиков. Этот проект является важным шагом в развитии персонализированной медицины в России и может изменить жизни тысяч семей, столкнувшихся с этой болезнью.

Миодистрофия Дюшенна — это заболевание, которое в детском возрасте приводит к ухудшению двигательной функции и может привести к потере способности ходить в раннем подростковом возрасте. Со временем оно затрудняет даже дыхание и сердечную деятельность. Полного излечения на данный момент нет, но возможны методы, которые замедляют развитие болезни и улучшают качество жизни пациентов. Именно такие методы разрабатываются сейчас с помощью генной терапии.

Генная терапия, на основе которой создается препарат, предлагает решение проблемы, связанной с нарушением функции определенных генов. В данном случае здоровая копия дефектного гена доставляется в клетки организма с помощью вируса, что позволяет восстанавливать нормальную работу мышц. Это подход, который в последние годы набирает популярность и уже показал свою эффективность в лечении других генетических заболеваний.

По словам Дмитрия Кудлая, члена-корреспондента РАН и вице-президента компании «Генериум», этот проект представляет собой оригинальную разработку, которая может стать прорывом в борьбе с миодистрофией Дюшенна. На данный момент препарат находится на стадии клинических испытаний, и ученые уверены, что результаты могут значительно изменить прогнозы для детей, страдающих от этого заболевания.

Компания «Генериум», известная своими достижениями в области биотехнологий, является одним из лидеров на российском рынке в сфере разработки инновационных лекарств. Она объединяет мощную научно-исследовательскую базу, центр для проведения доклинических и клинических испытаний и современное производство.