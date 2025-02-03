В Курске сотрудница банка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей, поверив в схему заработка на «лайках».

В Курске 32-летняя сотрудница банка стала жертвой мошенников, которые обманом выманили у неё 1,4 миллиона рублей. Всё началось с невинного предложения заработать деньги за «лайки» на товарных ссылках, которое она получила в мессенджере. Сначала схема казалась безобидной: за пять поставленных лайков ей выплатили 300 рублей, и девушка поверила, что это реальная возможность для быстрого заработка.

Однако вскоре «персональный менеджер» предложил вложить деньги для увеличения прибыли. Когда в личном кабинете её аккаунта отобразилась прибыль в 700 тысяч рублей, она попыталась вывести средства, но столкнулась с неожиданной проблемой — служба поддержки сообщила, что счёт заморожен, и для его разблокировки требуется внести ещё 250 тысяч рублей.

В отчаянии женщина обратилась за помощью к «юристу», которого она нашла через специализированный сайт. «Юрист» сообщил о якобы выигранной процедуре и обещал вернуть деньги, но потребовал дополнительную плату за оформление сделки. В результате она перевела мошенникам ещё несколько сотен тысяч рублей.

Только после того, как все её попытки вернуть средства не увенчались успехом, потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранительные органы напоминают, что участие в сомнительных схемах и попытки заработать на неизвестных интернет-платформах могут привести к серьёзным финансовым потерям.