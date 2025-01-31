В России создали Telegram-бота, который помогает людям после инсульта восстанавливать речь. Он предлагает персональные упражнения, помогает близким пациентов и может быть полезен логопедам.

Российские ученые из МФТИ и Университета Рыбакова разработали IT-платформу, которая помогает людям восстанавливать речь после инсульта или черепно-мозговой травмы. Система работает в формате Telegram-бота и предлагает специальные упражнения, направленные на улучшение речи, памяти и внимания.

По словам разработчиков, бот SayMo создан так, чтобы каждый пользователь мог тренироваться в удобное время и без посещения врачей. Он подбирает задания с учетом сложности нарушения и постепенно усложняет их по мере прогресса. Помимо пациентов, бот может быть полезен их родственникам, помогая выстраивать общение с близкими, а также логопедам и нейропсихологам, которым он дает дополнительные инструменты для реабилитации.

«Людям, потерявшим способность говорить, приходится заново учиться общаться, и этот процесс требует времени и постоянной практики. Мы хотели сделать реабилитацию доступной каждому, вне зависимости от места проживания», — пояснили авторы проекта.

IT-решения в медицине становятся все более востребованными, особенно в сфере нейрореабилитации. Разработчики планируют дополнительно расширить функционал SayMo, добавив новые упражнения для тренировки памяти и концентрации.



