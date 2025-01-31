В 2026 году Россия запустит спутники, которые обеспечат страну интернетом. В 2027 году начнется развертывание полной группировки. Проект позволит избавиться от зависимости от Запада и создать собственную цифровую экосистему.

В 2026 году Россия запустит на орбиту четыре спутника, которые покроют всю страну скоростным интернетом, включая самые труднодоступные регионы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, подчеркнув, что проект — это не просто технологический рывок, а стратегический ответ на внешнее давление.

«Мы создаем суверенную спутниковую группировку, независимую от западных инфраструктур, — заявил Мишустин. — Это вопрос не только комфорта, но и безопасности страны». По его словам, в 2027 году начнется развертывание полноценной низкоорбитальной сети, состоящей примерно из 300 аппаратов. В итоге Россия получит не просто собственный спутниковый интернет, а инструмент, который лишит Запад рычага давления в сфере цифровых технологий.

Санкции и уход западных IT-корпораций ускорили развитие российских технологий. Сейчас в стране уже работают альтернативные цифровые платформы, а вскоре появится и независимая спутниковая связь. Россия не просто догоняет мировые тренды — она строит систему, способную конкурировать на глобальном уровне.