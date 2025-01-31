Традиционные магазины терпят убытки, а маркетплейсы поглощают рынок.

В 2024 году россияне потратили на онлайн-покупки продуктов и товаров первой необходимости свыше 1,2 трлн рублей – это беспрецедентный рекорд. В сравнении с 2023 годом, когда сумма составляла 824 млрд рублей, рост составил 44%. Число заказов взлетело на треть и достигло 788 млн, а это значит, что онлайн-шопинг окончательно вытесняет традиционные походы в магазины.

Аналитики отмечают, что особенно взрывной рост показала онлайн-продажа продовольствия – почти 1,3 трлн рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. Доставка еды, бытовой химии и повседневных товаров стала новой нормой для миллионов россиян. Маркетплейсы окончательно захватили рынок, и теперь даже продукты удобнее заказывать через приложение, чем идти в супермаркет.

Но за этим успехом скрывается новая реальность – торговые сети теряют покупателей, небольшие магазины закрываются, а крупнейшие интернет-гиганты продолжают диктовать правила.