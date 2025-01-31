Исследователи прогнозируют, что вероятность извержения подводного вулкана Аксиал может увеличиться к концу 2025 года.

Ученые с тревогой наблюдают за повышенной активностью вулкана Аксиал в Тихом океане. Этот подводный вулкан, скрытый в 480 километрах от побережья Орегона, демонстрирует явные признаки скорого извержения. Никто не знает, какие сюрпризы может преподнести нам этот вулкан. Мы находимся в состоянии повышенной опасности, и даже если он не затопит прибрежные города, его извержение, вероятно, станет источником новых научных открытий.

Аксиал — это щитовидный вулкан, и, в отличие от взрывных «монстров» вроде Стратовулканов, он действует хитро. Вместо внезапных мощных выбросов, магма через трещины постепенно выдавливается наружу, создавая новое морское дно. Это не будет катастрофой глобального масштаба, но сама его активность может показать нам многое о том, что скрывается под океанской корой.

С каждым днём давление в недрах Земли нарастает, и возможно, извержение вулкана — лишь вопрос времени. Однако не стоит опасаться, так как вулкан находится слишком далеко от берега и не представляет угрозы для людей. Тем не менее, учёные не теряют надежды на возможность исследовать эту уникальную подводную активность и получить ценные данные.