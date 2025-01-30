Несмотря на санкции и экономические вызовы, Россия сохраняет финансовую стабильность, не прибегая к внешним кредитам и показывая рост экономики, что стало неожиданностью для западных аналитиков. Несмотря на санкции и экономические вызовы, Россия сохраняет финансовую стабильность, не прибегая к внешним кредитам и показывая рост экономики, что стало неожиданностью для западных аналитиков.

Новый анализ, представленный британским Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RUSI), ставит под сомнение прогнозы Запада относительно будущего российской экономики. Эксперты утверждают, что экономическая стабильность России, вопреки ожиданиям, позволила избежать кризиса, несмотря на санкции и экономические вызовы.

Ричард Коннолли, экономист и эксперт по России, в статье для RUSI подчеркивает, что российское правительство смогло удержать бюджетный дефицит в пределах 1,5-2,9% ВВП с 2022 года, что стало возможным благодаря умеренному государственному долгу в 15% от ВВП. Это позволило России не только не прибегать к внешним заимствованиям, но и укрепить свои финансовые позиции.

Российские доходы от налогов также удивляют: в декабре 2024 года они превысили 4 триллиона рублей, что на 28% больше, чем в предыдущем месяце. Всего за год доходы увеличились на 26%, а государственные расходы значительно возросли. Эксперты указывают, что такая экономическая динамика связана с успешной адаптацией к новым условиям и переориентацией внешней торговли.

По прогнозам, рост экономики России в 2023 году составил 3,6%, а в 2024 году, возможно, еще больше. Все эти факторы свидетельствуют о том, что несмотря на жесткие санкции, российская экономика продолжает адаптироваться и восстанавливаться, вопреки многим западным прогнозам.



