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Mirakl
Илон Маск заявляет об экономии США $1 млрд в день
Возглавляемое Илоном Маском ведомство предлагает инновационный подход к государственному управлению, уже сейчас экономя федеральному бюджету $1 миллиард в день.

Министерство по повышению эффективности правительства (DOGE), недавно возглавленное Илоном Маском, предложило радикально новый подход к государственному управлению, ориентируясь на отказ от устаревших методов и избыточных программ. В своём заявлении DOGE сообщает, что уже сегодня внедрённые меры позволяют экономить федеральному бюджету $1 миллиард в день, причём этот показатель вскоре может вырасти до $3 миллиардов.

По словам Маска, ключевую роль сыграли оптимизация затрат на административный аппарат, пересмотр программ социальной политики и упразднение финансирования избыточных международных инициатив. Также DOGE делает упор на инновационные технологии, включая автоматизацию многих процедур, что сокращает издержки и повышает прозрачность государственного управления.

Этот экспериментальный подход к работе государственных структур отражает идею Маска о необходимости применения методов корпоративного управления в масштабах правительства. Как утверждает глава DOGE, это не только помогает экономить средства налогоплательщиков, но и закладывает основу для более гибкого и эффективного управления страной в будущем.

#новости #сша #политика #илон маск #трамп #сми #в мире
Источник: finance.mail.ru
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