Российские бойцы доработали 14,5-мм крупнокалиберный пулемёт Владимирова (КПВТ), который обычно устанавливается на бронетехнику, приспособив его для использования в качестве тяжёлого пехотного станкового пулемёта.

Российские бойцы нашли способ превратить 14,5-мм крупнокалиберный пулемёт Владимирова (КПВТ), который традиционно применяется на бронетехнике, в тяжёлый пехотный пулемёт. В сети появились кадры, демонстрирующие орудие, установленное на самодельную подставку, что позволяет эффективно использовать его в стационарных позициях, таких как блиндажи и укрепления.

Пулемёт КПВТ изначально разрабатывался для поражения лёгкобронированных целей, укреплённых позиций и живой силы. Однако его высокая огневая мощь, а также возможность использования боеприпасов с бронебойно-зажигательными и трассирующими пулями делают его эффективным средством борьбы не только с наземными, но и с воздушными целями.

Такой способ адаптации вооружения уже применялся ранее – в частности, бойцы использовали схожую методику для переделки 23-мм автоматической пушки 2А14 из состава зенитной установки ЗУ-23-2.