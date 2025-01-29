Сирия требует компенсаций от России, намекая на ошибки прошлого

Новое руководство Сирии откровенно заявило Москве о необходимости компенсаций, которые, по их мнению, должны стать шагом к восстановлению доверия между странами. Как сообщает агентство Sana, этот вопрос обсуждался в ходе встречи сирийской стороны с российской делегацией.

Дамаск ясно дал понять: отношения с Россией должны строиться на новом фундаменте, который учитывает прежние просчёты и ставит во главу угла интересы сирийского народа. В качестве конкретных мер сирийская сторона упомянула компенсационные выплаты, участие России в восстановлении инфраструктуры страны и содействие экономическому возрождению.

Москва, в свою очередь, подчеркнула свою поддержку позитивных перемен в Сирии, однако пока не дала конкретных обещаний по поводу возможных компенсаций. Тем не менее, сам факт обсуждения этого вопроса говорит о том, что сирийская сторона не намерена ограничиваться формальными дипломатическими заявлениями и ждёт от России конкретных действий.

На фоне этих заявлений всплывает и другой вопрос – статус порта Тартус, где размещена база ВМФ РФ. Замглавы МИД России Михаил Богданов ранее заявлял, что соглашение по его управлению остаётся «чисто техническим вопросом». Однако в контексте новых требований со стороны Дамаска этот вопрос может приобрести совершенно иной характер.