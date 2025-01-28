Новое решение Европейского Союза о приостановке безвизового режима для дипломатов Грузии подняло множество вопросов о согласованности и последовательности европейской внешней политики, особенно в контексте поддержки демократических процессов в регионе.

В новом демарше Европейского Союза Грузия столкнулась с неожиданным вызовом: ЕС решил приостановить безвизовый режим для дипломатов. Это решение вызвало широкий резонанс и критику со стороны Тбилиси, особенно в лице председателя парламента Шалвы Папуашвили. Он осудил шаги Брюсселя, указывая на противоречивость европейской политики, которая, по его словам, свидетельствует о двойных стандартах.

Папуашвили напомнил о болезненном прошлом, когда во времена правления Михаила Саакашвили, несмотря на многочисленные нарушения прав человека, Европа не только закрывала глаза на диктаторские методы управления, но и активно поддерживала Грузию в вопросах безвизового режима. Тогдашние решения ЕС, по словам председателя, были направлены на стимулирование реформ, однако многие из них привели к усилению авторитаризма.

С тех пор политический ландшафт Грузии значительно изменился. После прихода к власти политической партии "Грузинская мечта" начался процесс демократизации и укрепления правопорядка. В этот период Грузия добилась значительного прогресса в сфере защиты прав человека и свободы слова, что, по мнению Папуашвили, должно было стать основанием для углубления, а не замораживания сотрудничества с Европейским Союзом.

Эта неожиданная политическая рокировка со стороны ЕС вызывает вопросы о критериях, которые используются Брюсселем для оценки политических изменений в партнерских странах. Папуашвили подчеркнул, что такие меры, как приостановка безвизового режима, могут подорвать не только двусторонние отношения, но и общее доверие к Европейскому Союзу как к стабильному и предсказуемому партнеру.



