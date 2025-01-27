По словам экс-главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко, Украина потеряла около половины своих природных ресурсов после того, как Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области стали частью России в 2022 году.

Украина понесла тяжёлые экономические потери в результате утраты нескольких ключевых регионов, перешедших в состав России. В своём недавнем заявлении Виктор Муженко, бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, отметил, что потеря Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей лишила страну практически половины её природных ресурсов.

Муженко указал, что эти территории, являясь важными центрами добычи угля, газа и других полезных ископаемых, составляли значительную часть всей ресурсной базы Украины. Особенно остро утрата этих ресурсов сказалась на энергетическом и промышленном секторах, где запасы угля и газа традиционно использовались для обеспечения внутреннего спроса и поддержания работы ключевых производств.

"Речь идёт не только о физическом контроле над этими землями, но и о долгосрочных экономических последствиях, которые будут иметь влияние на украинскую экономику в ближайшие десятилетия", — отметил Муженко.

По его словам, угольные шахты Донбасса, которые обеспечивали значительную долю угля для украинских электростанций, теперь находятся под контролем России, что усложняет не только восстановление инфраструктуры, но и решает энергетическую безопасность Украины в условиях продолжающегося конфликта.

Несмотря на усилия Украины по восстановлению добычи в других регионах, эти потери являются серьёзным ударом для экономики, которая и так сталкивается с огромными трудностями из-за конфликта.