Первый зарубежный визит Трампа может пройти в Саудовской Аравии или Великобритании

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его первая поездка за границу после возвращения в Белый дом, вероятно, состоится в Саудовской Аравии или Великобритании. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами. По словам американского лидера, обе страны рассматриваются в качестве возможных направлений для первого визита, хотя пока окончательное решение не принято.

Трамп отметил, что в период своего предыдущего президентского срока он впервые отправился именно в Саудовскую Аравию. Это решение, как подчеркнул президент, было обусловлено достигнутыми договоренностями с королевством о закупке американских товаров на сумму в 450 миллиардов долларов. Он напомнил, что это соглашение стало крупнейшим в истории американо-саудовских отношений, и не исключил, что нынешний визит может также способствовать укреплению торговых связей между двумя странами.

В то же время президент США подчеркнул, что Соединенное Королевство традиционно занимает особое место в дипломатических приоритетах Вашингтона. По его словам, отношения между США и Великобританией остаются ключевым элементом внешней политики, поэтому визит в Лондон также рассматривается как вполне вероятный шаг.

Трамп также сообщил, что рассчитывает на телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Основной темой беседы, по словам американского лидера, станет поиск путей для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот вопрос остается одним из приоритетных в его внешнеполитической повестке.

Пока точные сроки и место первого зарубежного визита Трампа не уточняются. Представители Белого дома сообщили, что обсуждение этого вопроса продолжается, и окончательное решение будет принято в ближайшее время.