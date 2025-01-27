Участившиеся случаи повреждений подводной инфраструктуры в Балтийском море стали причиной пересмотра правил навигации. Литва, Латвия и ЕС обсуждают новые меры для защиты кабелей и предотвращения дальнейших инцидентов.

Повреждение подводного кабеля между Латвией и Швецией вновь подняло вопрос о безопасности морской инфраструктуры. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что действующие правила морской навигации нуждаются в доработке, особенно в части использования якорей. Этот призыв прозвучал после того, как в конце января латвийская сторона сообщила о внешнем воздействии на кабель, предположительно вызванном судном.

За последние месяцы в регионе произошел ряд повреждений подводных кабелей. Например, в декабре были зафиксированы разрывы телекоммуникационных линий между Финляндией и Эстонией, а также перебои в работе электрического кабеля Estlink 2. Латвия и другие страны региона усиливают контроль за подводной инфраструктурой, однако инциденты продолжаются.

На фоне участившихся повреждений Литва настаивает на срочном пересмотре правил морской навигации. Предполагается, что данный вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета по иностранным делам ЕС. Власти также намерены предложить меры, которые позволят минимизировать риски для стратегической инфраструктуры.