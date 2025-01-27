Колумбия решила ответить на действия администрации Дональда Трампа, демонстрируя, что в случае внешнего давления будет защищать свои интересы с помощью зеркальных мер.

Колумбия ответила на экономические меры, введенные США, подняв пошлины на товары из Америки на 25%. Президент страны Густаво Петро выразил решимость отстоять экономический суверенитет, заявив, что теперь их народ сам будет решать, чем кормить мир. Это заявление стало реакцией на недавнюю позицию США, которые наложили санкции на Колумбию из-за её отказа принимать нелегальных мигрантов.

"Если вы вводите 50%-ные пошлины на наши товары, мы в свою очередь не будем сидеть сложа руки. Пусть наш народ выращивает кукурузу и обеспечивает продовольственную безопасность на своем континенте", — написал Петро на своей странице в соцсети X (заблокирована в РФ).

Эти шаги ухудшают напряженные экономические отношения между двумя странами и оказывают влияние на торговые потоки. Колумбия решила ответить на действия администрации Дональда Трампа, демонстрируя, что в случае внешнего давления будет защищать свои интересы с помощью зеркальных мер.