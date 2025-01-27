Подводный кабель между Латвией и Швецией оказался повреждён. По предварительным данным, инцидент мог быть вызван внешним воздействием

Латвия заявила, что причиной повреждения стратегического подводного кабеля со Швецией могло стать внешнее вмешательство. Инцидент произошёл в Балтийском море, и теперь власти страны отправили патрульное судно, чтобы выяснить, кто осмелился подорвать коммуникационную линию между Вентспилсом и Готландом.

Премьер-министр Эвика Силиня немедленно созвала министров и представителей силовых ведомств, чтобы обсудить меры реагирования. Подозрения на «посторонний след» усиливаются на фоне предыдущих случаев с повреждениями кабелей в регионе. Латвийский радиотелевизионный центр (LVRTC) заявил, что повреждения значительны и не могли возникнуть сами собой.

Этот инцидент разворачивается на фоне всё более частых случаев аварий подводных кабелей в Балтийском море. Если подозрения на внешнее воздействие подтвердятся, Латвия может начать новое масштабное расследование с международным участием, что обострит и без того напряжённую обстановку в регионе.



