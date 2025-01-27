Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк хотят запустить платный QR-роуминг

Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк планируют внедрить новую систему платёжных операций с использованием QR-кодов. Они намерены совместно с Национальной системой платёжных карт (НСПК) запустить взаимосвязанную платформу, которая позволит клиентам различных банков легко оплачивать покупки, просто сканируя QR-коды.

Ключевая идея состоит в том, чтобы пользователи могли без труда считывать QR-коды через свои банковские приложения, даже если код выдан другой кредитной организацией. Платформа обеспечит прозрачный обмен данными и перенаправление клиентов между банками-участниками, причём за подобные операции будет взиматься комиссия.

Представители банков утверждают, что благодаря такой интеграции клиентам больше не нужно будет беспокоиться о совместимости приложений разных банков или наличии специализированных QR-кодов. В результате пользователи получат более удобный опыт, а банки — дополнительный источник дохода от операций.

По оценкам экспертов, переход на платный QR-роуминг технически осуществим и может сделать QR-платежи более привлекательными для широкой аудитории. Хотя пока их доля на рынке сравнительно невелика, банки рассчитывают, что новый подход ускорит рост популярности этой технологии.