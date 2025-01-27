В Forbes восхитились российскими «незаметными шпионами» с фотоловушками

Создано новое решение в области наблюдения — FPV-дроны, которые оснащены фотоловушками и собираются из доступных на рынке компонентов. Как отмечает Forbes, благодаря своей незаметности и экономичности эти устройства стали эффективным инструментом для сбора информации.

По данным издания, дроны размещаются вдоль дорог и стратегически важных маршрутов, где скрытно фиксируют передвижение автомобилей и объектов. Камеры передают видеосигнал в режиме реального времени, что позволяет российским военным получать точные данные о ситуации в зоне наблюдения. При этом устройства остаются незамеченными, поскольку выглядят как обычные, малозаметные элементы инфраструктуры.