Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может прекратить финансировать НАТО, если альянс не обеспечит должную защиту интересов США.

Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о перераспределении финансовых обязательств внутри НАТО, заявив, что если альянс не обеспечит адекватную защиту интересов США, Америка может прекратить свое финансовое участие в его деятельности.

В своем выступлении Трамп подчеркнул, что Америка несет на себе основную нагрузку в финансировании НАТО, в то время как многие союзники не выполняют свои обязательства.

По мнению президента, США не получают должной поддержки от других стран альянса, что ставит под угрозу национальную безопасность.

Трамп напомнил, что в условиях роста глобальных угроз, таких как российская агрессия и китайская экспансия, США должны получать от НАТО больше пользы за свои деньги. В случае, если союзники не будут готовы увеличить свои вложения, Америка должна пересмотреть свои расходы и обязательства перед альянсом.



