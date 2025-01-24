Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Трамп заявляет о возможном прекращении финансирования НАТО: США не чувствуют достаточной защиты
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может прекратить финансировать НАТО, если альянс не обеспечит должную защиту интересов США.

Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о перераспределении финансовых обязательств внутри НАТО, заявив, что если альянс не обеспечит адекватную защиту интересов США, Америка может прекратить свое финансовое участие в его деятельности.

В своем выступлении Трамп подчеркнул, что Америка несет на себе основную нагрузку в финансировании НАТО, в то время как многие союзники не выполняют свои обязательства.

По мнению президента, США не получают должной поддержки от других стран альянса, что ставит под угрозу национальную безопасность.

Трамп напомнил, что в условиях роста глобальных угроз, таких как российская агрессия и китайская экспансия, США должны получать от НАТО больше пользы за свои деньги. В случае, если союзники не будут готовы увеличить свои вложения, Америка должна пересмотреть свои расходы и обязательства перед альянсом.


#новости #политика #нато #в мире
Источник: life.ru
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 13 смартфонов, которые не получат новую HyperOS 2.0 и уже завершили жизненный цикл
+
В китайском термоядерном реакторе EAST впервые стабильная плазма сохранялась в течение 1000 секунд
+
Huawei Pura 80 Ultra может стать лучшим камерофоном с тремя камерами собственной разработки
2
Американские ракеты-носители будут запускаться в космос из Норвегии
3
В Австрии демонтируют один из самых мощных коротковолновых передатчиков радиосигналов в Европе
2
Опрос разработчиков игр: "ИИ это худшее, что случилось с игровой индустрией в 2024 году"
5
Европейский бизнес не хочет покупать дорогой американский СПГ
+
Samsung Galaxy S25 Ultra отличается от S24 Ultra улучшенными динамиками, камерами и охлаждением
1
В России могут обязать Steam и другие платформы идентифицировать пользователей через «Госуслуги»
9
Согласно ComputerBase, новая настольная видеокарта NVIDIA получит 96 ГБ памяти GDDR7
2
Xiaomi может выпустить смартфон с камерой 200 Мп с зумом раньше Samsung
+
С 1 января игровые ноутбуки в РФ стали дороже на 25%, а к концу года цены вырастут ещё на 10-20%
4
Microsoft Edge теперь можно пользоваться в игровом оверлее Game Bar
+
Жители США из-за экономии и медленного устаревания телефонов стали чаще покупать старые iPhone
+
Хакеры при помощи NFC-модулей сотовых телефонов воруют деньги у россиян
+
Китай установил новый рекорд в удержании высокотемпературной плазмы в термоядерном реакторе
+
NVIDIA GeForce RTX 5080 уже продается во Вьетнаме за 1400 долларов
1
Xiaomi стала лидером на рынке флагманов, продав более 2 миллионов смартфонов Xiaomi 15
1
В России создали новые дроны "Касатка" и "Микроб" с функциями ИИ и ретрансляции сигнала на 50 км
+
Новые процессоры Intel Nova Lake были замечены в транспортной накладной
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы про оборотней (субъективное мнение)
9
Холодная планета - вспоминаю игру "Lost Planet"
3
Утилита ThrottleStop - эффективный способ борьбы с перегревом вашего ноутбука
8
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
46
Включение AMD Smart Access Memory на Radeon RX 6500 XT дает 12% рост FPS в Warhammer III
13
В Сибири появится завод за 21 млрд рублей для переработки "культуры будущего" - рапса
2
10 полезных приложений в Telegram для подарков и раздач, на которые стоит обратить внимание
+
Samsung представила серию Galaxy S25: еще больше ИИ-функций, новый дизайн и фокус на приватность
+
О влиянии искусственного интеллекта на индустрию центров обработки данных - прогноз на 2025 год
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
1

Сейчас обсуждают

PanzerK
12:13
Думается мне через недельку, а может и через две... Надо для начала итоги по серии Ретро-обзор подвести, уж коли я все свои раритеты из 90х перетестировал - составлю топ "удививших" меня плат.
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
Megard
12:12
Цены на удобрения растут отсюда и рост цен на продукты, главное европе хорошо, мы там рекорды бьем по продаже удобрений.
Пиковое энергопотребление GeForce RTX 5090 может составлять более 900 Вт
ebatorуа
12:10
выживут только страны с собственными ресурсами.А санкции,это просто болтовня.
РФ не удивили заявления Трампа о новых санкциях в случае отказа от соглашения по Украине
Megard
12:10
А то что противник по нему в ходе войны перебрасывал свои войска и подкрепления это так ерунда?
ВКС РФ тремя бомбами уничтожили мост, по которому ВСУ могут отступить из Константинополя
Megard
12:08
Чинари которых мы заслужили
Пиковое энергопотребление GeForce RTX 5090 может составлять более 900 Вт
Александр
12:07
Мне вот интересно, откуда 9.52%? Или это в месяц, хотя, глядя на цены в 5-ках и магнитах, скорее всего в неделю.
Пиковое энергопотребление GeForce RTX 5090 может составлять более 900 Вт
Михаил Авраменко
12:06
Гейропцы будут баксовать по полной. Зато дерьмократический газ, пАнимаЭшь.
Компания Lenovo представила внешний SSD-накопитель, внешне похожий на ручную гранату
nonses84
12:06
Какая нафиг российская агрессия и китайская экспансия? Старый пердун совсем уже охренел.
Трамп заявляет о возможном прекращении финансирования НАТО: США не чувствуют достаточной защиты
Александр
12:00
Фашист фашисту - друг!
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
Михаил Авраменко
11:58
Кинул зигу - и сразу стал другом пейсраиля. В интересное время живём.
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем