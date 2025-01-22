В этом году производительность iPad Pro значительно возрастет благодаря чипу M5





В 2025 году Apple готовит долгожданное обновление для iPad Pro, и, судя по последним слухам, новый планшет получит OLED-экран и процессор M5. Планируется, что устройство выйдет в конце года, а массовое производство ключевых компонентов начнется весной.

Хотя до этого сообщалось, что iPad Pro не получит обновлений в ближайшее время, теперь источники утверждают, что Apple собирается выпустить обновленную модель с OLED-дисплеем и чипом M5 в конце 2025 года. Хотя внешний вид устройства останется прежним, с теми же размерами экранов (11 и 13 дюймов) и более тонким корпусом, важным нововведением станет новый чип и улучшенные внутренние компоненты.

Согласно новым данным, массовое производство дисплейных драйверов для OLED-экрана iPad Pro начнется в апреле-мае 2025 года. Это подтверждает, что Apple действительно может выпустить обновленный iPad Pro в конце года. Однако не исключено, что выпуск может быть отложен на начало 2026 года, если возникнут дополнительные задержки с чипом M5.

В ближайшие месяцы Apple представит обновления для iPad Air, который получит чип M3, а также для iPhone SE 4 и других моделей iPad с A17 Pro. Однако внимание всех, конечно, будет приковано к обновлению для iPad Pro.

Пока остаётся неясным, успеет ли Apple выпустить новый OLED iPad Pro с M5 чипом в этом году, но его запуск в конце 2025 года или начале следующего кажется весьма вероятным.